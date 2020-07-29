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Aktüel

Ardahan'da öğretmenler tırpan ve tırmıkla okul bahçesindeki otları biçti

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:25:42 -
Ardahan'da öğretmenler tırpan ve tırmıkla okul bahçesindeki otları biçti

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da öğretmenler, tırpan ve tırmıkla okulun bahçesini kaplayan yabani otları temizledi.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve idarecileri, son günlerde yoğun yağış nedeniyle okulun bahçesinde büyüyen yabani otları temizlemek için çalışma yaptı.

Öğretmen ve idareciler, tırpan ve tırmık kullanarak otları biçti.

Okul Müdürü Osman Erdem, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesi okul bahçesini temizlediklerini söyledi.

Yöre halkının ot biçmede kullandığı tırpanla da çalıştıklarını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Biz 'Okul bizim yuvamız, yaşasın okulumuz.' şarkılarıyla büyüdük. Burası bizim iş alanımız. Bazı öğretmenlerimiz yaz tatili olmasına rağmen bizi yalnız bırakmadı. Onlara özellikle teşekkür ediyoruz. Yaz süresince eksiklerimizi tamamladık, sıra bahçeyi temizlemeye geldi. Arta kalan zamanımızı da çevremizin temizliği ve güzelliği için ayırdık."


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