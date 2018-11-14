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Ardahan'da muhtar köylüye sinirlenince...

Kurtkale köyünde su çalışmalarına katılmayan köylülere kızan muhtar, cami hoparlöründen serzenişte bulundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:56
Ardahan'da muhtar köylüye sinirlenince...

Kurtkale köyü Muhtarı Hüryaşa Söğüt, köyde yapılan su çalışmalarına 1 gün katılıp diğer günler katılmayan vatandaşlara kızarak cami hoparlöründen konuştu.

Muhtar Hüryaşa Söğüt, "Bu suyu kimin için yapıyoruz. Devlet o kadar hizmet veriyor, 11 kamyon boru geldi, kepçe 15 gündür burada, bir geliyorsunuz sonra kimse gelmiyor. Benim ne zorum var ben neden her gün gidiyorum? Biriniz bir gün dediniz mi muhtarın işi vardır kepçeciye yemek götüreyim yesin diye. Dediniz mi? Demediniz. Kar yağmaya başladı gelmediniz yarın daha çok yağacak nasıl olacak bu iş. Allah camisinden sesleniyorum size, sizde hiç vicdan yok mu? Hanım kardeşlerim de dinlesin beni herkes elini vicdanına koysun" diye seslendi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:56
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