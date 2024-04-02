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Aktüel Ardahan’da mercek bulutları güzelliği
Aktüel

Ardahan’da mercek bulutları güzelliği

Yeniakit Publisher
2024-04-02 16:22:00 -
Ardahan’da mercek bulutları güzelliği

Ardahan semalarında mercek bulutları görüldü.

Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görülen mercek bulutları, yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı. Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı. Güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor. Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

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