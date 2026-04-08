Ardahan'da kurt sürüsü böyle görüntülendi

Ardahan’da arazide yiyecek arayan kurt sürüsü, vatandaşların dikkatini çekti.

Ardahan merkeze bağlı Tepesuyu köyünde Serkan Hanoğlu tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, arazide yiyecek ararken dikkatli ve temkinli şekilde hareket eden kurtların zaman zaman durarak çevreyi kontrol ettiği görüldü. Görüntüler, doğanın zorlu şartlarına rağmen yaban hayatının güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.