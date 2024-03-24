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Yaşam Ardahan'da kar yağışı
Yaşam

Ardahan'da kar yağışı

Yeniakit Publisher
2024-03-24 03:50:00 -
Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla kent beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı.

Mart ayının sonlarına gelinmesine rağmen soğuk ve yağışlı hava Ardahan’da etkili olmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Belediye ve Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için temizlik çalışmalarına başladı.

Baharı beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyleyen Erkan Yıldız, "Antalya’da vatandaşlar denize girerken biz halen daha karla mücadele ediyoruz. Yine kar yağışı başladı. Artık ne yapacağız bilemiyoruz. Bir türlü yaz gelmeyecek" dedi.

Öte yandan Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA
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