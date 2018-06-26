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Ardahan'da kaçakçılık operasyonu: 11 kişi gözaltında

Ardahan ve Kars’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonu sonucunda 11 kişi gözaltında.

26 Haziran 2018 Salı 21:14
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu: 11 kişi gözaltında

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ardahan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ardahan merkez, Göle, Posof ilçeleri ile Kars’ta 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si gümrük muhafaza memuru, biri nüfus memuru olmak üzere toplam 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

A.Ö., A.Y., A.A., B.K., E.A., M.O., Ö.B., Ö.Y., Ş.T., Ş.Ç. ile U.U. isimli şüpheliler, "Kaçakçılık kanuna muhalefet, rüşvet almak, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltına alındılar.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet kaçak yollarla yurda sokulmuş araç şanzımanı, 4 bin 894 paket gümrük kaçağı sigara, 38 şişe gümrük kaçağı viski, 48 litre gümrük kaçağı votka da ele geçirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:14
  1. Ardahan
  2. Kars
  3. ardahan
  4. karsa
  5. kaçakçılık
  6. operasyon

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