Ardahan'da jandarma kış öncesi yaylacıların terk ettiği yayla evlerini denetledi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da jandarma ekipleri, kentte yaylacıların kar yağışı nedeniyle terk ettiği yayla ve yayla evlerini, kötü niyetli insanların barınmaması amacıyla kontrol etti.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün il genelinde kar yağışının etkili olması sebebiyle yaylacıların yaylaları terk etmeye başladıkları belirtildi.

Terk edilen yaylaların ve yayla evlerinin kötü niyetli insanların kullanmaması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetlendiği aktarılan açıklamada, "Ardahan'da mevsimin ilk kar yağışının düşmesiyle bölgedeki yaylalar ve yayla evleri Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarla sıkı takip ve kontrol altında tutulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin denetimlerde, yaylalardaki evlerin kapı ve pencerelerinin açılıp açılmadığını, art niyetli kişilerin yaylaları ve bu evleri kullanılıp kullanılmadığını kontrol ettiği kaydedildi.