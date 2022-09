Ardahan'da işçinin kaza sonucu kopan eli Kayseri'de 6 saatlik operasyonla dikildi

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Sözer, üniversitede okuyan iki çocuğunun eğitim masraflarını karşılamak için Ardahan'ın Damal ilçesinde çalıştığı tünel inşaatında beton püskürtme makinesinin takozunu değiştirdiği sırada eli bileğinden koptu.

Adeta zamanla yarışılan kaza sonrası iş yerine yakın bir sağlık ocağına daha sonra da Ardahan'daki hastaneye kaldırılan Sözer, ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla el cerrahı bulunan Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada Sözer'in kopan eli, Op. Dr. Ali Aydoğdu tarafından 6 saat süren zorlu ameliyatta yerine dikildi.

Aydoğdu, AA muhabirine, Sözer'in kaza sonrası hızla hastaneye ulaştırıldığını söyledi. Bölgedeki hastanelerde yer bulma problemi de yaşayan hastanın, Kayseri Şehir Hastanesince kabul edildiğini anlatan Aydoğdu, uçak ambulansla Sözer'in şehre 7 saat sonra getirildiğini belirtti.

Aydoğdu, organ nakli kabı içinde kendilerine gelen kopan uzvun yapılarını tek tek ayırdıklarını, damar, sinir ve diğer tendonları, dikilecek yerleri belirlediklerini ifade etti.

Kopan kolda 2-3 santimlik kısaltma yapıldı

Kolda 2-3 santimlik kısaltma yaptıktan sonra operasyonu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aydoğdu, zorlu bir ameliyat olduğunu anlattı.

Aydoğdu, herhangi bir komplikasyonun yaşanmadığı ameliyatla ilgili, "6 saat süren operasyonla hastanın kolunu yerine diktik. Şu anda 12. günü ve herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanın takibini yapıyoruz. Hastanın kolu normale göre biraz kısaldı. Olayın olduğu yerden hastanemize ulaşana kadar geçen süreçte kopan uzvun korunmaması ve geç kalınması durumunda dikilemeyebilirdi." dedi.

Hastanın hızlı bir şekilde uçak ambulansla getirilmesinin önemli olduğuna değinen Aydoğdu, organize olan ekiplerce hızlı bir şekilde gerçekleşen operasyonun, başarılı ameliyatın ana unsuru olduğunu kaydetti.

Aydoğdu, iş kazalarındaki uzuv kopmalarında, uzvun kirli bir yere düştüyse hemen kaldırılarak en kısa sürede hastaneye getirilmesi gerektiğini, kopan uzvun direkt buzla temas edilmeden soğukta muhafaza edilmesinin doğru olduğunu kaydetti.

Türkiye'de el cerrahisi uzman sayısının az olduğunu belirten Aydoğdu, "100-150 kişilik bir ekibiz Türkiye'de. Benim gibi devlet hastanesinde çalışan sayısı yaklaşık olarak 30-40 kişi. Bu ameliyatlarda başarı bize mal edilse de bizi bugünlere getiren hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Özelinde beni yetiştiren Prof. Dr. Kahraman Öztürk ve bütün hocalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

20 yıldır aynı işi yapıyordu

Sözer ise 20 yıldır aynı işi yaptığını, bir an dalgınlıkla elini makineye kaptırdığını ve bilek kısmından elinin koptuğunu söyleyerek, "Uçak olmasaydı elim dikilmezdi. Allah devletimize zeval vermesin. Şu an kendimi iyi hissediyorum, elimi kullanacağım. Dört dörtlük hastane, 5 yıldızlı otel gibi. Her şeyimiz dört dörtlük. Odamızda banyo, tuvalet de var, ailemle kalıyorum." dedi.

Ambulans uçaktaki doktorlara da teşekkür eden Sözer, uçaktaki doktorların kendisine moral verdiklerini ve hastaneye daha sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.