Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 24 dereceye kadar düştü! Her yer buz tuttu
Ardahan'da birkaç gündür devam eden kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Kentteki termometreler eksi 24 dereceyi gösterdi.
Hava sıcaklığının eksi 24 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da, her yer buz tuttu.
Kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı
Kar yağışının etkisini yitirdiği Ardahan’da, dondurucu soğuklar başladı. Bu sabah kent merkezinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ölçüldü.
Soğuk havanın etkisiyle kentte her yer buz tuttu. Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürürken, tarihi Halilefendi Köprüsü ile Abdullah Gül Parkı’nda ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Kura Nehri’nin kent merkezinden geçen bölümleri de soğuk havanın etkisiyle dondu.