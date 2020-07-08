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Aktüel

Ardahan'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:03:48 -
Ardahan'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgedeki bazı illerde öğleden sonra etkili olan sağanak, Ardahan il merkezinde aniden etkisini artırdı.

Yağış dolayısıyla kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Sağanaktan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar ıslanmamak için binalara sığındı.

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