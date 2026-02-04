  • İSTANBUL
Ardahan'da eğitime kar engeli

Ardahan'da Posof ilçesi hariç olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, tatil talepleriniz bize ulaştı. Riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı çarşamba günü tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak geçirmenizi diliyorum." dedi.

Posof hariç il genelini kapsayan kararla birlikte; hamile, engelli kamu personeli ve çocuğu kreşe giden kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

