Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı
Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir mahallede koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Hanak Ortakent Mahallesi'nde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Kararın ardından güvenlik birimlerince mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı.