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Yerel Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı
Yerel

Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir mahallede koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 00:51:00 -
Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Hanak Ortakent Mahallesi'nde salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Kararın ardından güvenlik birimlerince mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

 

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