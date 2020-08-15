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Aktüel

Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 15:18:49 -
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Sazlısu köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişiler belirlendi.

Bu sebeple köyün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulancak köyün giriş-çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlattı.

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