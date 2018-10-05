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Ardahan'da 90 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Ardahan'da 90 güvenlik korucusu, düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.

05 Ekim 2018 Cuma 18:32
Ardahan'da 90 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığındaki jandarma lokalinde korucuların göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Güvenlik korucularının yemin ettiği törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, önemli görevler üstlenen koruculara başarı diledi.

Yeni korucularla köylerin güvenliğini daha iyi noktaya taşımayı amaçladıkların belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bizim görevimiz insanımızın güven ortamında, huzur ortamında yaşamasını sağlamaktır. Bugün de etrafımızdaki ülkelere baktığımızda Suriye'de, Irak'ta, Libya'da yaşananları gördükten sonra devlet denen düzenin, otoritenin, yeryüzünün en büyük nimeti olduğunu gözlerimizle görmekteyiz. Onun için biz insanlarımızın huzur içinde yaşamalarını temin etmek zorundayız."

Bilmez, her korucunun kendisini karakolun parçası görmesi gerektiğini vurguladı.

Törene Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da katıldı.

 

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:32
  1. Ardahan
  2. korucular

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