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Gündem Ardahan'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Ardahan'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da Göle ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 11:29:00 -
Ardahan'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde, yasa dışı yurda girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçenin Senemoğlu köyü kırsalında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş arazide 20 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Bu kişilerin yapılan kimlik kontrolünde yurda kaçak olarak giren Afganistan uyruklulardan oluştuğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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