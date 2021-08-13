Ardahan’a ‘Millet Bahçesi’ yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ardahan ili Merkez ilçesi Aziziye Kışlası Millet Bahçesi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre bu kapsamda Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle Yapılacak Olan 178,60 m² İnşaat Alanına Sahip Sosyal Donatı İnşaatı İle 73.844,11 m² Alanda Millet Bahçesi Genel Altyapı İşleri ve Rekreasyon Alanları Yapımı işinin ihalesi 16.09.2021 tarih ve saat 14:30’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu’nda yapılacak. Millet bahçesinin yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günü içinde bitirilmesi hedefleniyor.
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