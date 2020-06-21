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Aktüel

Ardahan ve Artvin'nde yükseklerdeki karın erimesi görsel şölene dönüşüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-21 10:41:17 -
Ardahan ve Artvin'nde yükseklerdeki karın erimesi görsel şölene dönüşüyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan ile Artvin yüksek kesimlerindeki kar kütlelerinin erimesiyle oluşan akarsular, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kış mevsimi karlı ve soğuk geçen kentte, bahar etkisini tüm güzelliğiyle göstermeye başladı.

Ardahan'a 37 kilometre mesafedeki 2 bin 580 rakımlı Bilbilan Yaylası mevkisinde kar kütlelerinin erimesiyle oluşan akarsuların doğayla buluşması görsel şölene dönüşüyor.

Bir tarafta kar kütleleri, diğer tarafta karların erimesiyle coşan suların çevresindeki bitki ve çiçek çeşitliliği ziyaretçilerini büyülüyor.

Bölgeye gelen doğaseverler, akarsu ve kuşların sesiyle dinleniyor, doyumsuz manzarayı görüntülemeye çalışıyor.

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