Ardahan valisi kim? 41 ilde vali değişikliği yaşandı. Pek çok kişi “Ardahan valisi değişti mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

Ardahan valisi kim? | Ardahan valisi kim oldu?

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Ardahan Valiliğine getirildi.

Hüseyin Öner kimdir?

Hüseyin Öner 29 Şubat 1968 yılında Gümüşhane’de dünyaya geldi. İlk ve Orta öğretimini Gümüşhane’de tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Rize Valiliği emrinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bu arada İngiltere’ de sekiz ay dil eğitimi aldı ve Kaymakamlık kursunun tamamlanmasına müteakip sırasıyla Çayıralan Kaymakam Vekilliği, Atkaracalar Kaymakamlığı, İliç Kaymakamlığı, Bingöl Vali Yardımcılığı, Kuyucak Kaymakamlığı, Marmara (Marmara Adası) Kaymakamlığı, Devrek Kaymakamlığı ve Saray Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

28/06/2015 gün ve 2015/398 Sayılı Müşterek Kararname ile Burhaniye ilçesine atanan Kaymakam Hüseyin Öner’ in eşi öğretmen olup 2 erkek çocuk sahibidir.