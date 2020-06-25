Ardahan TOKİ sonuçları | Göle TOKİ kura sonucu
Ardahan TOKİ 2020 kuraları çekildi mi? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak'ta tamamlandı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. TOKİ Ardahan projesi başvurusunda bulunanlar "Ardahan TOKİ kura sonuçları" , "Ardahan TOKİ kuraları sorgula" , "Ardahan TOKİ kuraları çekildi mi?" konularını araştırıyor. İşte, Göle TOKİ kura sonucu…
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları Aralık 2019’da alınmaya başladı. Başvurular 15 Ocak 2020’de tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Önce Elazığ depremi ardından da koronavirüs salgını sebebiyle bir süre kura çekimleri ertelenmek durumunda kaldı. Kuralar nisan ayının son haftası yoğun tedbirlerle yeniden çekilmeye başlandı. Kura çekimlerine vatandaşlar alınmıyor. Arzu eden kişiler kura çekimlerini internetten canlı takip edebiliyor. Peki, Ardahan TOKİ kuraları çekildi mi?
Ardahan TOKİ sonuçları | Göle TOKİ kura sonucu
Ardahan TOKİ başvurusunda bulunanlar sonuçların ne zaman belli olacağını merak ediyor. Ardahan Merkez TOKİ kuraları 25 Haziran Perşembe günü 10.00'da çekilmeye başladı. Göle TOKİ kuraları ise 25 Haziran Perşembe günü saat 13.00'te çekilmeye başlayacak.
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