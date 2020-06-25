  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Ardahan TOKİ sonuçları | Göle TOKİ kura sonucu

Ardahan TOKİ 2020 kuraları çekildi mi? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak'ta tamamlandı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. TOKİ Ardahan projesi başvurusunda bulunanlar "Ardahan TOKİ kura sonuçları" , "Ardahan TOKİ kuraları sorgula" , "Ardahan TOKİ kuraları çekildi mi?" konularını araştırıyor. İşte, Göle TOKİ kura sonucu…

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:35:00 -
Ardahan TOKİ sonuçları | Göle TOKİ kura sonucu

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları Aralık 2019’da alınmaya başladı. Başvurular 15 Ocak 2020’de tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Önce Elazığ depremi ardından da koronavirüs salgını sebebiyle bir süre kura çekimleri ertelenmek durumunda kaldı. Kuralar nisan ayının son haftası yoğun tedbirlerle yeniden çekilmeye başlandı. Kura çekimlerine vatandaşlar alınmıyor. Arzu eden kişiler kura çekimlerini internetten canlı takip edebiliyor. Peki, Ardahan TOKİ kuraları çekildi mi?

Ardahan TOKİ sonuçları | Göle TOKİ kura sonucu

Ardahan TOKİ başvurusunda bulunanlar sonuçların ne zaman belli olacağını merak ediyor. Ardahan Merkez TOKİ kuraları 25 Haziran Perşembe günü 10.00'da çekilmeye başladı. Göle TOKİ kuraları ise 25 Haziran Perşembe günü saat 13.00'te çekilmeye başlayacak.

TOKİ ARDAHAN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?
TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

Ekonomi

TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ kuraları nasıl izlenir?

TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?
TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?

Ekonomi

TOKİ para iadeleri ne zaman verilir? | TOKİ kurada ismi çıkmayan parasını ne zaman alır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı