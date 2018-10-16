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Arda'dan flaş açıklama: Görülmemiş büyüklükte...

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'i tacizle suçlanan Arda Turan, çifte ''Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım." dedi.

16 Ekim 2018 Salı 10:09
Arda'dan flaş açıklama: Görülmemiş büyüklükte...

Arda Turan ile 9 Ekim gecesi Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı kulüpte kavgaya karıştığı ve kafa darbesiyle burnunu kırdığı Berkay arasında sular durulmuyor. Ünlü futbolcu, kendisini tacizle suçlayan Berkay ile eşi Özlem Şahin’e tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Gerçekler ortaya çıkacak

“2. Sayfa” programının haberine göre Arda Turan, yakınlarına konuyla ilgili şunları söyledi: “Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem.”

 Berkay “Silahımı getir” dedi

Olay gecesi Arda Turan’ın yanında olan Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın ifadesi de ortaya çıktı. Yılmaz, Berkay’ın korumalarına “Silahımı getirin” talimatı verdiğini iddia etti ve ekledi: “Arda o gece sürekli yanımdaydı. Taciz olsa ben kesinlikle görürdüm.”

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:09
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