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Arda ve Berkay adliyede!

Geçtiğimiz aylarda Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın görülmesine bugün başlanıyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:17
Arda ve Berkay adliyede!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin davaya bugün başlanıyor. Yaklaşık 3 ay önce bir gece kulübünde yaşanan kavganın ardından taraflar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında “cinsel taciz”, “kasten yaralama”, “Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme”, “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da “hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Açılan dava dosyasında, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin müşteki sıfatıyla yer almıştı.

Arda Turan'ın ilk görüntüsü

Taraflar bugün kavgadan sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. 2. Sayfada yer alan habere göre Hem Arda Turan hem Berkay Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptı. İşte İHA'nın servis ettiği o görüntü.

 

Berkay da geldi

Şarkıcı Berkay da eşi Özlem Ada Şahin'le birlikte adliyeye giriş yaptı. Kanal D 2. Sayfa muhabirinin cep telefonundan çektiği o görüntü.

 

Doğum gününde hakim karşısına çıkacak

Bugün 32'nci yaşını kutlayan Arda Turan’ın ilk kez görülecek duruşmaya katılarak hakim karşısında ifade vermesi beklenirken olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Berkay’ın eşi, olan müşteki Özlem ile 10 Ekim 2018 günü, gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan’da bulunan “Gizli Kalsın” isimli eğlence mekanına gittiği, burada bulundukları sırada Berkay’ın bir ara yemek yemek için işletmenin giriş kısmında bulunan masaya erkek arkadaşlarıyla geçerek oturduğu, müşteki Özlem’in ise mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, şüpheli Arda Turan’ın selamlaştığı Özlem Şahin’e, “Güzel kadınsın, evli olmasaydın seni kaçırmazdım” diyerek cinsel tacizde bulunduğu belirtilmişti.


"Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum''

Yaşanan olay üzerine Özlem Şahin’in mekanın dışında yemek yiyen eşi Berkay’ın yanına giderek olayı anlattığı aktarılan iddianamede, Berkay’ın bunun üzerine Arda’nın yanına giderek, Arda'ya “Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız” dediği, bu sırada Arda'nın yanında bulunan tanık Burak Yılmaz’ın “Ne oluyor, bir sorun mu var?” dediği, Berkay’ın Burak’a “Yok ağabey bir şey, yarım saat sonra geldiğimde konuşuruz” dediği sırada, Arda’nın Berkay’ın burnuna kafa attığı belirtildi.

Turan’ın kafa atmasının ardından arbede yaşandığı anlatılan iddianamede, olayın ardından Berkay’ın hastaneye götürüldüğü Arda Turan’ın yanında 6-7 kişiyle birlikte sabah saatlerinde hastaneye gelerek Berkay ile görüştüğü anlatılmıştı.

“İndir o silahı, sen Arda Turan'sın ben Berkay Şahin'im''

Arda' Turan’ın yanında getirdiği ruhsatsız “Glock” marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay’a uzattığı anlatılan iddianamede davamla yaşanan olaya ilişkin şöyle yer verilmişti; “Ardan’ın Berkay’a ‘Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin’ dediği, Berkay’ın da Arda’nın elinden tabancayı alarak oturdukları yerdeki yan koltuğa bıraktığı ve 'İndir o silahı, sen Arda Turan’sın, ben Berkay Şahin’im. Daha fazla rezilliğe gerek yok, zaten yaptığın yavşaklık, hatanı kabul edeceksin' dediği, bunun üzerine Arda’nın koltuk üzerinde bulunan silahı alarak 'Bizde yavşaklık olmaz' diyerek yere doğru 1 el ateş ettiği, silah sesi üzerine Arda ve Berkay’ın bulunduğu odaya olay yerinde bulunanların geldiği, Berkay’ın gelen bu kişileri odadan gönderdiği, daha sonra Arda’nın hastaneden ayrılarak evine gittiği anlaşılmıştır. "

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:17
  1. İstanbul
  2. arda turan
  3. berkay şahin
  4. Özlem Ada Şahin

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