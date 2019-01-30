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Arda Turan'ın talebini mahkeme reddetti

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdıktan sonra gündeme oturan futbolcu Arda Turan'ın mahkemeden talep ettiği gizlilik talebi, reddedildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:54
Arda Turan'ın talebini mahkeme reddetti

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavganın ardından ilk duruşma bugün görülmeye başlandı. Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlandı.

Bugün doğum günü olan Arda Turan 12,5 yıl’a kadar hapis istemiyle hakim karşısında ifade verecek.

Arda Turan duruşma için erken saatlerde adliyeye geldi.

Berkay-Özlem Ada Şahin çifti de adliyede...

Duruşma saat 10.00 sıralarında başladı.

Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu.Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

Aralarında özel güvenlik oturuyor

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; yaşanacak herhangi bir tartışmayı önlemek amacıyla Arda ile Berkay arasında özel güvenlik görevlileri oturuyor.

Arda Turan'ın ifadesi

Arda ifadesinde özetle şunları söyledi: “Gittiğimiz mekan küçük bir yerdi. Tuvalete gitmek isteseniz en az 4-5 kişiye çarparak gidersiniz. O gün ben de Özlem Hanım’a çarptım ve özür diledim. Sonra Berkay gelip ensemden tutup ‘seninle konuşmamız lazım' dedi. Berkay'ın ısrarı üzerine arbede yaşandı. Dışarıda Berkay'ın korumalarına Arda'ya, ‘sıkın' dediğini duydum. Eve gittiğimde olayın Berkay'ın eşiyle alakalı olduğunu öğrendim. Hastaneye gidip durumun yanlış anlaşılma olduğunu anlatmak istedim. Rahmetli dedemden kalma silahım yanımdaydı. Ona uzatıp ‘Bana inanmıyorsan istediğini yap' dedim. O da silahı alıp koltuğa attı. Silahı koltuktan almak isterken patladı. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Berkay'ın ifadesi

Berkay ifadesinde özetle şöyle konuştu: Özlem canı sıkılmış şekilde yanıma geldi. Ben ısrar edince, çocuğumun üstüne yemin ettirdikten sonra anlattı. Arda'nın koluna çarptıktan sonra kulağına, ‘Çok güzelsin. Evli olmasaydın ya da olmasaydım. Seni kaçırmazdım' dediğini bana anlattı. Ben de mekanın içine girerek Arda'nın ensesinden tutup kulağına, ‘eşimi bırakıp 10 dakika sonra geleceğim’ dedim. Arda, ‘Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz’ ifadeleriyle hastaneye geldi. Mermi silahın ağzındaydı…

Yapması gereken tek şey...

Berkay hastanede yaşananları mahkemede şöyle anlattı:

“Arda silahı çıkardı. Benim böyle bir şey yaptığıma inanıyorsan al sık dedi. Yan tarafa bıraktı. Sonra silahı alıp elinde sallayarak atar yaptı. Ben de silahı elinden alıp s… git burdan dedim. Yavşak da dedim. Doğrudur. Eğer özür dilemek istiyorsan yarın eşini alıp bize kahvaltıya gelirsin” dedim. Sadece o lanetli gecenin bitmesini istiyordum. Benim ona y.vşak dememle kasıtlı olarak yere ateş etti. Yine aynı konuşmalar devam etti. Özlem'i aradım ‘Arda özür dilemek istiyor’ dedim. Özlem, ‘eşimin burnunu kırdı' diyerek konuşmak istemedi. O gittikten sonra şikayetçi olmak için değil, rezillik çıkmasın diye boş kovan aradık. Ama bulamadık. Ameliyattan sonra Arda'nın tanıdıkları beni arayıp, şikayetçi olmayacaksın değil mi? dediler. Şikayetçi olmayacaktım. Ama eşim bir kitap çıkarıyor o nedenle reklamını yapıyor diye söylenti yaydılar. Arda ve eşi bunu yaptı. Ben de şikayetçi olmaya karar verdim.”

Berkay: Yaptığını kabul edip özür dilerse tüm davalarımdan vazgeçeceğim. Yapması gereken tek şey özür dilemek.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:54
  1. Arda Turan
  2. Şarkıcı Berkay
  3. mahkeme

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