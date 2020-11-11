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Spor Arda Turan'dan SMA hastası Ali Eymen için bağış çağrısı
Spor

Arda Turan'dan SMA hastası Ali Eymen için bağış çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:28:55 -
Arda Turan'dan SMA hastası Ali Eymen için bağış çağrısı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, SMA hastası Ali Eymen için bağış çağrısı yaptı.

Tecrübeli futbolcu, 2,5 yaşındaki Ali Eymen'i evinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Arda Turan, Ali Eymen'in tedavisi için gerekli yardımın sağlanması için taraftarlar başta olmak üzere herkese çağrıda bulundu.

Ali Eymen'e destek amacıyla imzaladığı formayı satışa çıkaran sarı-kırmızılı futbolcu, yardım yapılacak banka hesaplarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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