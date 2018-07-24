Arda Turan'dan 'otel' açıklaması geldi!
Bugün İstanbul Sütlüce’de çöken binanın zemininde meydana gelen toprak kaymasına, yanındaki otelin inşaatının sebep olduğu iddia edilmişti. Söz konusu otelin de Arda Turan’a ait olduğu öne sürülmüştü. Açıklama yapan Beyoğlu Belediyesi, otelin Turan’a ait olduğunu kabul etmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Arda Turan, inşaat için ruhsatı ve izninin olduğunu belirtti.24 Temmuz 2018 Salı 15:45
Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Binanın sahibi, çökmeye binanın hemen yanında yapılan ve uyarılara rağmen devam eden bir otel inşaatının neden olduğunu, otelin de Arda Turan'a ait olduğunu öne sürmüştü.
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre otel inşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı: "Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor."
ARDA TURAN: RUHSATIM VAR
Arda Turan ise konuya ilişkin sorulara, “Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok” yanıtı verdi.
Arda Turan'ın oteli de kardeşi için yaptırdığı belirtiliyor.
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