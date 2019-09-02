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Arda Turan'dan önemli fedakarlık! %50 indirim

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:39
Arda Turan'dan önemli fedakarlık! %50 indirim

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada,Arda Turan'ın büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:39
  1. İstanbul
  2. Süper Lig
  3. Medipol Başakşehir
  4. Arda Turan
  5. Göksel Gümüşdağ

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