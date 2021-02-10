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Spor Arda Turan'a şok ceza
Spor

Arda Turan'a şok ceza

Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray futbolcusu Arda Turan'a Fenerbahçe maçındaki ihlali nedeniyle 2 maç ceza verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 17:20:00 -
Arda Turan'a şok ceza

PFDK kararları açıklandı ve Arda Turan'a "hakaret gerekçesiyle" 2 maç ceza verildiği duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.

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