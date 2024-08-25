Arda Turan zirveye oynuyor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galibiyeti getiren golü Ahmed Kutucu kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor, Eyüpspor'u BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda ağırladı. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın tek golü 9. dakikada Ahmed Kutucu’dan geldi. Bu sonuçla Eyüpspor, puanını 7’ye çıkararak maç fazlasıyla da olsa Süper Lig’de liderliğe yükseldi. Sivasspor ise 4 puanda kalarak 7. sırada yer aldı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Maçın henüz 4. dakikasında Sivasspor, Emrah Başsan’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bieganski’nin şutuyla etkili olmaya çalıştı ancak top üstten auta gitti.

Eyüpspor ise 6. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta, Ahmed Kutucu’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden şutuyla gole yaklaştı, fakat Sivasspor kalecisi Nikolic topu çelerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

9. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sivasspor ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Kutucu’nun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Eyüpspor 1-0 öne geçti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Eyüpspor, 73. dakikada Thiam’ın kafa vuruşunda direğe takıldı. Maçın son anlarında Sivasspor, Balde ve Manaj ile beraberlik için çaba gösterse de kaleci Berke Özer’in başarılı performansı Eyüpspor’un galibiyetini perçinledi.

TEKNİK KADRO VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, alınan bu kritik galibiyetle takımını Süper Lig’in zirvesine taşıdı. Eyüpspor’da Ahmed Kutucu attığı golle takımına galibiyeti getiren isim olurken, kaleci Berke Özer de yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Sivasspor’da ise Emrah Başsan ve Manaj’ın çabaları yeterli olmadı.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Camara (Dk. 81 Bekir Böke), Bieganski (Dk. 81 Poungouras), Charisis, Pritchard (Dk. 70 Moutoussamy), Emrah Başsan (Dk. 70 Balde), Turgunboev, Manaj

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş (Dk. 79 Tugay Kacar), Caner Erkin (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Midtsjö, Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 72 Saiz), Bruno (Dk. 59 Halil Akbunar), Ahmed Kutucu (Dk. 72 Chatzigiovanis), Thiam

Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmed Kutucu, Dk. 90 Melih Kabasakal, Dk. 90+2 Berke Özer (ikas Eyüpspor); Dk. 71 Camara, Dk. 90 Balde (Net Global Sivasspor)

Bu galibiyetle liderliğe yükselen Eyüpspor, şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Sivasspor ise evinde aldığı bu yenilgiyle orta sıralarda yer almaya devam ediyor.