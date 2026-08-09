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Spor Arda Turan Ukrayna'da fırtına gibi esiyor: Shakhtar Donetsk kayıpsız ilerliyor
Spor

Arda Turan Ukrayna'da fırtına gibi esiyor: Shakhtar Donetsk kayıpsız ilerliyor

Yeniakit Publisher
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Arda Turan Ukrayna'da fırtına gibi esiyor: Shakhtar Donetsk kayıpsız ilerliyor

Göğsümüzü kabartan Türk teknik adam Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da zaferden zafere koşuyor. İkinci maçında da hata yapmayan milli gururumuzun son başarısı, dünya spor kamuoyuna damga vurdu.

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve teknik direktörlük kariyerini yurt dışında başarıyla sürdüren Arda Turan, Ukrayna Premier Ligi’nde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezona şampiyon unvanıyla giren Shakhtar Donetsk, ligin ikinci haftasında da hata yapmayarak sahadan galibiyetle ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti.

ENGEL TANIMAYAN ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

Ukrayna Premier Ligi'nin son şampiyonu Shakhtar Donetsk, ligin 2. haftasında Epitsentr’a konuk oldu. Saha içerisinde oyun disiplininden taviz vermeyen Arda Turan’ın öğrencileri, Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna’nın attığı gollerle rakibini 2-0’lık net bir skorla geçmeyi bildi.

ŞAMPİYONLUK ADAYI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Sezonun ilk haftasında Kudrivka karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet elde eden Shakhtar Donetsk, bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükseltti ve liderlik yarışında fire vermedi. Ev sahibi Epitsentr ise bu mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı. Türk teknik adam yönetimindeki ekibin sergilediği kararlı futbol, Ukrayna spor kamuoyunda takdir toplamayı sürdürüyor.

ARDA TURAN KİMDİR

ARDA TURAN, Doğum Tarihi: 30 Ocak 1987'dir.

Doğum Yeri: İstanbul'dur.

Türkiye'de yetişmiş önemli bir milli futbolcudur. Şu an mesleği teknik direktörlüktür

 

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Yorumlar

ARDA TURAN

Arda Turan aslen nereli? Edirneli Arda Turan hastalığı nedir? Futbolcularda sıklıkla görülen kronik kasık bölgesi enflamasyonu "Osteitis Pubis" sakatlığıdır. Arda Turan'ın kaç çocuğu var? Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile evliliğinden iki çocuğu vardır. Çiftin çocuklarının isimleri ve doğum yılları şöyledir: Hamza Arda (2018 doğumlu) Asil Aslan (2020 doğumlu) Arda Turan kaç yıl futbol oynadı? 2005 -2022 yılları arasında 17 yıl profesyonel düzeyde futbol oynamıştır.

Çuvaldız

4 yıl Atletico Madrid,5 yıl da Barcelonada futbol oynadı. İnşallah o takımlarda da t.direktörlük yapar...
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