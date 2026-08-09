Arda Turan Ukrayna'da fırtına gibi esiyor: Shakhtar Donetsk kayıpsız ilerliyor

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve teknik direktörlük kariyerini yurt dışında başarıyla sürdüren Arda Turan, Ukrayna Premier Ligi’nde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezona şampiyon unvanıyla giren Shakhtar Donetsk, ligin ikinci haftasında da hata yapmayarak sahadan galibiyetle ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti.

ENGEL TANIMAYAN ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

Ukrayna Premier Ligi'nin son şampiyonu Shakhtar Donetsk, ligin 2. haftasında Epitsentr’a konuk oldu. Saha içerisinde oyun disiplininden taviz vermeyen Arda Turan’ın öğrencileri, Oleg Ocheretko ve Yegor Nazaryna’nın attığı gollerle rakibini 2-0’lık net bir skorla geçmeyi bildi.

ŞAMPİYONLUK ADAYI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Sezonun ilk haftasında Kudrivka karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet elde eden Shakhtar Donetsk, bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükseltti ve liderlik yarışında fire vermedi. Ev sahibi Epitsentr ise bu mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı. Türk teknik adam yönetimindeki ekibin sergilediği kararlı futbol, Ukrayna spor kamuoyunda takdir toplamayı sürdürüyor.

ARDA TURAN KİMDİR

ARDA TURAN, Doğum Tarihi: 30 Ocak 1987'dir.

Doğum Yeri: İstanbul'dur.

Türkiye'de yetişmiş önemli bir milli futbolcudur. Şu an mesleği teknik direktörlüktür