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Arda Turan tüm yaşananları tek kelimeyle açıkladı: Yalan

Ahlaksızlıklarıyla kariyerini dibe çeken futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili açıklamada bulundu.

12 Ekim 2018 Cuma 23:23
Arda Turan tüm yaşananları tek kelimeyle açıkladı: Yalan

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili açıklamada bulundu.

Arda, Twitter'daki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, Berkan Şahin'in eşine söylediği iddia edilen lafların yalan olduğunu savundu.

Berkay Şahin'in eşi ve yanındaki kadınları tanımadığını aktaran Arda, şunları kaydetti:

"Konu Arda Turan olunca magazin medyası gerçekleri değil dedikoduları tercih ediyor ama bu defa her zamankinden farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar. O gece neler olduğunu uzun uzun anlatabilirim. Orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğimi uzun uzun açıklayabilirim ama üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; yalan. O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum."

'Günah çıkardı'

Geçmişte yaşanan bazı şeylerden dolayı Berkay Şahin'e normalden daha sert bir tepki verdiğini belirten Arda, "Bahsi geçen kişinin tepkisine ise orantısız bir tepki verdiğimi kabul ediyorum. 'Başka birisi olsa öyle sert bir tepki verir miydin?' derseniz hayır vermezdim ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır. Yine de aşırı bir tepki gösterdim. Kendisine de o gece üzüntümü dile getirdim. Ben, profesyonel bir sporcuyum ve öfkemi kontrol etmeyi öğrenmek zorundayım. Bunu hem sahada hem özel hayatımda yapabilmeliyim." ifadelerini kullandı.

 Arda Turan, hamile eşini evde bırakıp geç saatlere kadar eğlence mekanına gittiği için eşine haksızlık yaptığını belirtti.

'Helallik isteyecekmiş'

Umrunda olan tek şeyin eşi Aslıhan olduğunu vurgulayan Arda Turan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yarın bir açıklama daha yapıp kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim ama bu birkaç cümlenin muhatabı, eşim Aslıhan'dır. Yaptığım her şeyi kendi vicdanıma açıklayabilirim. Bir tek şey hariç; sebebi ne olursa olsun, birkaç gün sonra doğum yapmak üzere olan eşimi evde bırakıp gece geç saatte bir eğlence mekanına gittim. Bu hareketim sonrasında kendimi maruz bıraktığım bunca iftira ve sonrasında olan bunca şeyi düşündükçe ona büyük bir haksızlık yaptığımı hissediyorum ve içim yanıyor. Hakkımdaki iftiralar ve yalanlar umrumda değil. Ben kendimle baş başa kaldığımda bunların hepsinin yalan olduğunu biliyorum ve bu bana yeter. Umrumda olan tek şey ise eşim Aslıhan'dır. Çok sevdiğim eşimin beni benden daha iyi anlıyor olmasına rağmen ben kendimi affedemiyorum. Madem bir açıklama yapmam isteniyor, o zaman şunu açıklayayım; bir daha eşimin böyle bir saçmalıkla karşı karşıya kalmasına asla izin vermeyeceğim."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 23:23
  1. Arda Turan
  2. Berkay Şahin

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