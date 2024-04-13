Arda Turan, Galatasaray'dan iki transfer birden yapıyor!

Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan eski kulübü Galatasaray'ın iki yıldızına birden kanca attı. Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Arda Turan, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ve Eyüp Aydın ile transfer masasına oturdu. Hem Yunus Akgün hem de Eyüp Aydın, Eyüpspor'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Teknik direktörlük kariyerinin ilk deneyiminde Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi başaran Arda Turan, Galatasaray'da forma giyen iki isim Yunus Akgün ve Eyüp Aydın ile transfer görüşmesi gerçekleşti

Galatasaray'da forma şansı bulamamasının ardından Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün'ün, İngiliz ekibinde bekleneni verememesinin ardından Galatasaray'a dönmesi kesinleşti. Bayern II'den transfer edilen ancak çok kısıtlı süre alan Eyüp Aydın'ın ise forma şansı bulamaması Arda Turan'ın iştahını bir hayli kabarttı.

Süper Lig'de iddiaları bir takım oluşturmak isteyen ve Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yunus Akgün ile Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak isteyen Arda Turan şimdiden transferde önemli yol kaydetti.

Kanat bölgelerinde forma terleten Yunus Akgün'ün piyasa değeri 7 milyon Euro, 19 yaşındaki orta saha Eyüp'ün piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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