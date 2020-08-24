Arda Turan Galatasaray’da eski formuna döndü
Yıllar sonra tekrar yuvasına dönen Arda Turan, eski kilosuna geri döndü. Antrenmanlarda özverili çalışmasıyla ön plana çıkan Arda’nın sol kanat için hazırlanmaya devam ediyor.
Galatasaray’a uzun sürenin ardından geri dönen Arda Turan, Florya’daki anternmanlarda teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Başakşehir’de kilolarıyla eleştirilen Arda’nın, bireysel çalışamalarda tekrar 75 kiloya kadar indiği ve eski formuna geri döndüğü öğrenildi. Arda’nın dünyayı etkilediği Atletico Madrid’deki yağ oranına indiği belirtildi.
Galatasaray’ın yaşayan efsanesi Fatih Terim’in en çok güvendiği öğrencilerinin başında gelen Arda’nın, bu sezon sarı kırmızılıların yeni kaptanı olacağı da ifade edildi.
33 yaşındaki Arda Turan’ı yı sol kanatta oynatmayı planlayan Fatih Terim'in, oyuncusuna forvet arkasında da görev vermek istediği konuşulan iddialar arasında.