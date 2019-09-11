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Arda Turan cinsel taciz suçundan ne kadar ceza aldı?

Gece kulübünde kavga eden Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşmasında Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:13
Arda Turan cinsel taciz suçundan ne kadar ceza aldı?

Futbolcu Arda Turan, 9 Ekim Salı gecesi Emirgan'daki bir mekanda tartıştığı şarkıcı Berkay'a yumruk atıp burnunu kırdı. Bu olayın ardından mahkemelik olan Arda Turan ve Berkay Şahin arasında üçüncü duruşma görülmeye başlandı.

dava için mahkeme salonuna gelen Berkay Şahin adliyeye bir koruma ordusuyla geldi. Berkay Şahin, muhabirlerin sorduğu Arda Bey mahkemeye katılmayacakmış siz ne düşünüyorsunuz sorusuna, "Dava kaç yıl sürerse ben geleceğim olması gereken de bu" açıklamasında bulundu. Gazetecilerin Arda Turan'ın kendisinden özür dileyip dilemediğini sormaları üzerine ünlü popçu, "Biz ilk günden beri bu özrü bekliyoruz" yanıtını verdi.

 

9 Ekim Salı gecesi Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıkmıştı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylememişti. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirterek gerekli hukuksal işlemlerin başlatıldığını belirtmişti.

 

 

Arda Turan'a cinsel taciz suçundan beraat etti. Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası verilirken cinsel taciz suçundan beraat etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:13
  1. Arda Turan cinsel taciz suçundan ne kadar ceza aldı?
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