Arda Turan, Barış Alper için rakam verdi!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için övgü dolu ifadeler kullandı. Turan, milli futbolcunun bonservisi için de rakam belirtti.

Geride bıraktığımız sezon 1. Lig'i lider olarak tamamlayan ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, açıklamalarda bulundu.

343 Digital YouTube kanalına konuşan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ile ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı.

Arda Turan, Barış Alper hakkında şunları kaydetti:

"Barış Alper Yılmaz'a 40 milyon euronun üzerinde veririm. Fiziksel olarak Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih'te oynayabilecek kalitede. Birebiri çok etkili çalımı var, şutu var!"

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70 MAÇTA OYNADI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray ve A Milli Takım'la 70 maçta süre aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte 55 resmi müsabakaya çıkan Barış Alper, ay-yıldızlı formayı da 15 kez sırtına geçirdi.

Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Barış Alper, milli takım performansı sonrası Avrupa'nın çeşitli takımlarının transfer listesine girdi.

Piyasa değeri 17 milyon euro olan yıldız isim için yakın zamanda transfer gelişmelerinin yaşanabileceği konuşuluyor.