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Arda konuştu: Hastaneye silahla gittim

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay'la kavgaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:17
Arda konuştu: Hastaneye silahla gittim

Futbolcu Arda Turan önceki akşam aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'a gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı.

Yaşananların ardından Özlem Ada Şahin sözlü tacize maruz kaldığını iddia etti.

 Özlem Şahin, “Arda yanıma gelip, kulağıma eğildi. ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay bunu gördü. Aralarında tartışma çıktı. Eşim bana döndüğü sırada Arda kafa attı” dedi.

'Hastaneye silahla gittim'

Teve2'deki 2. sayfa programına konuşan Arda Turan ise olayı şu sözlerle anlattı:

"O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Önce şakalaşıyor sandım. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayı koydum.

O ana kadar neden kavga ettiğimizi bile bilmiyordum. Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim. Onu da Özlem aramış. Duyduklarım karşısında şoke oldum.

Berkay'ın eşiyle aramızda hiçbir sohbet olmadı.

Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. Hastanede 'bir yanlış anlaşılma olmuş' dedik. Eşiyle ve Berkay ile sarılarak, helalleşerek ayrıldık.

Sabah uyandığımda Berkay ve eşinin bu açıklamalarını okudum."

Aslıhan Doğan: Kimse aileme zarar veremez

Doğumuna 2 hafta kalan Aslıhan Doğan Instagram sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:

"Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın, ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum. İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören, ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım. Sabrım bir çok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin, ve hiçbir 3.şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar..."

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:17
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