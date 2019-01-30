Arda: Hastaneye samimiyet için silahla gittim
Şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kırdıktan sonra hastaneye silahla giden Arda Turan, mahkemede bu olayın sorulması üzerine, "Samimiyeti göstermek için öyle yaptım, aile hassas bir konu benim için" cevabını verdi.30 Ocak 2019 Çarşamba 12:52
Arda Turan ve Berkay Şahin'in, hakim karşısında ifadeleri sona erdi. Mahkemeden detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Arda Turan, “Hastaneye bir çiçek yerine neden silahla gittiniz?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:
"Silahla gitmem doğru değildi. Sabah saat 05.00'di. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım, aile hassas bir konu benim için."
Arda Turan ve Berkay Şahin hakim karşısında
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