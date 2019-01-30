Arda: Hastaneye samimiyet için silahla gittim Şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kırdıktan sonra hastaneye silahla giden Arda Turan, mahkemede bu olayın sorulması üzerine, "Samimiyeti göstermek için öyle yaptım, aile hassas bir konu benim için" cevabını verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.