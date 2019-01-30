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Arda: Hastaneye samimiyet için silahla gittim

Şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kırdıktan sonra hastaneye silahla giden Arda Turan, mahkemede bu olayın sorulması üzerine, "Samimiyeti göstermek için öyle yaptım, aile hassas bir konu benim için" cevabını verdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:52
Arda: Hastaneye samimiyet için silahla gittim

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:52
  1. Berkay Şahin
  2. Arda Turan

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