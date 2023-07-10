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Spor Arda Güler'in son hareketi İspanyolları mest etti
Spor

Arda Güler'in son hareketi İspanyolları mest etti

Yeniakit Publisher
2023-07-10 13:49:00 -
Arda Güler'in son hareketi İspanyolları mest etti

Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, tatilini yarıda kesip antrenmanlara katılmak istediğini yönetime iletti.

Real Madrid’in yeni yıldızı Arda Güler, bu sezon başka bir takıma kiralık gitmemeye kararlı ve bu niyetini göstermek için sürpriz bir karar aldı.

Transferin resmileşmesinin ardından yeni takımıyla ilk antrenmanını iple çeken Arda Güler, Real Madrid'in hazırlıklarını yapacağı Valdebebas'taki tesislere giden ilk isim oldu.

İspanya’nın EFE ajansından gazeteci Roberto Morales’e göre, Türk oyuncu, temmuz ayında Türk Milli Takımı kampında olmasına rağmen kendisine ayrılan bir haftalık tatil hakkından feragat ederek, takıma olabildiğince erken entegre olmayı planladığını kulübe iletti. 18 yaşındaki milli futbolcu, tatilini feda ederek pazartesi günü Real Madrid’in sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak.

Bu nedenle Güler, pazartesi günü başlayacak olan Real Madrid sezon öncesi hazırlıklarının yeni yüzlerinden biri olacak.

Genç orta saha oyuncusu, kendisine sunulan geniş teklif yelpazesine rağmen Real Madrid’i tercih etti ve kendisini hemen oyuna dahil edebileceğine inanıyor.
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Türkiye’de büyük bir duygu yaratan Güler, 18 yaşında transfer olan ve takımda kalmayı başaran Vinicius ve Rodrygo gibi bir meydan okuma karşısında. Ancak Kubo ve Reinier gibi oyuncular, kiralık gittiler ve bu yol onlar için çok daha engebeli oldu.

AS’ta yer alan habere göre; Benzema ile Asensio’nun ayrılıkları ve Güler’in stilinde çok fazla oyuncu bulunmaması nedeniyle, Real Madrid’in hücum oyuncuları konusunda sıkıntı yaşaması ve onun on numara olması, Güler’e başlangıçta bazı fırsatlar sunuyor.

Türk yıldız, kulübe ve Ancelotti’ye antrenmanlara başlamak için can attığını göstererek bu fırsatları değerlendirmeye başladı.

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