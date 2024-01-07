Arda Güler'in sahaya çıktığı maçı Real Madrid kazandı
Real Madrid forması giyen Milli futbolcumuz Arda Güler, Arandina maçına ilk 11'de başladı. Milli yıldız 59 dakika sahada kaldı. Madrid ekibi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda 4. Lig ekiplerinden Arandina'ya konuk oldu.
Madrid ekibi rakibi Arandina'yı, 54. dakikada Joselu, 55. dakikada Brahim Diaz ve 90+1. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle yenerek kupada bir üst tura yükseldi.
Ev sahibi Arandina'nın maçtaki tek golünü ise 90+3'te Real Madrid'li Nacho kendi kalesine attı.
Real Madrid forması giyen Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Maçta 59 dakika forma giyen genç yıldız yerini Valverde'ye bıraktı.
Rakip oyuncu Arda'nın formasını istedi
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Maçtan önce Bellingham'ın formasını isteyeceğini söyleyen Arandina oyuncusu Pesca'nın fikri henüz ilk yarıda değişti. İlk yarının ardından takımlar soyunma odasına giderken Pesca, Arda’nın formasını istedi.
Bakan Bak'tan Arda'ya destek
Karşılaşmanın 17. dakikasında Real Madrid sol çaprazda serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, doğrudan kaleyi düşündü. Arda'nın sert şutunda rakip kaleci topu son anda kornere çeldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından Arda'nın serbest vuruş kullandığı pozisyonu paylaşarak, "Arda, “abi ben vurayım mı?” diyorsa dinlemek lazım :) Maşallah evlat.." ifadelerini kullandı.
Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamamıştı.
Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı.
Kaynak: AA
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