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Spor Arda Güler'in ardından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Spor

Arda Güler'in ardından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Yeniakit Publisher
2023-07-08 08:52:00 -
Arda Güler'in ardından Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe'de Arda Güler sonrası bir ayrılık daha yaşanabilir. Sarı Lacivertli ekibin Macar stoperine talip çıkarken Fenerbahçe'nin sunulan teklifin ciddi bir şekilde değerlendireceği belirtildi.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun harika çocuğu, bu yaz Avrupa devlerinin neredeyse yarısını peşine taktı. İspanya’dan İngiltere’ye, Almanya’dan İtalya’ya, Portekiz’den Fransa ve Hollanda’ya kadar birçok ülkenin büyük kulüpleri Arda Güler için girişimde bulundu, kazanan Real Madrid oldu. Madrid ekibi, 20 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Arda ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

17.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Arda için Kanarya, 20 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Sözleşmede 10 milyon Euro başarı bonusu bulunurken satıştan yüzde 20 pay maddesine de yer verildi.

BİR AYRILIK DAHA OLABİLİR! SZALAI...

Arda Güler'i Real Madrid'i gönderen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanabilir. Sarı Lacivertli ekibin Ocak 2021'de 2.2 milyon Euro bonservisle Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Macar stoper Attila Szalai'ye talip çıktı.

BABASI TRANSFERLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Fenerbahçe'deki istikrarlı performansıyla ön plana çıkan yıldız oyuncunun babası, daha önce transferle ilgili konuşmuş, "Her yaz çok ciddi transfer teklifleri oluyor ama size tüm gerçeği söyleyemem. Attila, şu anda Fenerbahçe'ye konsantre olmak istiyor. Çünkü şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var." demişti.

'HİÇBİR ZAMAN PARAYLA İLGİLENMEDİK'

Hiçbir zaman parayla ilgilenmediklerini belirten baba Szalai, "Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış. Örnek olarak; Fenerbahçe 20 milyon Euro bonservis isterse bunu başka bir kulüp vermeyebilir. Çünkü o sonuçta bir defans oyuncusu, forvet değil. Ne oğlum ne ben hiçbir zaman parayla ilgilenmedik. Bir transfer söz konusuysa, içinizde bir mutluluk mu yoksa ilgisizlik mi hissettiğinizi düşünmeniz gerekir." demiş ve eklemişti:
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'İLK AŞAMADA BAYERN YA DA DORTMUND DOĞRU OLMAYABİLİR'

"Attila birçok takımda oynayabilir. Düşünülebilecek birçok kulüp var ama Fenerbahçe'den sonra direkt Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'un ilk aşamada gidebileceği bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sürekli oynayabileceği ve kendini geliştirmeye devam edebileceği bir Bundesliga veya Premier Lig orta sıra takımı en doğru seçenek olabilir."

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