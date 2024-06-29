Arda Güler'e yasak! Babası açıkladı

EURO 2024’te gösterdiği performansla milli takımımızın göz bebeği olan Arda Güler’in annesi Serap ve babası Ümit Güler stattan takip ettikleri Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundular.

"FUTBOL KONUŞMUYORUZ"

Arda Güler’in kendileri ile futbol konuşmasının yasak olduğunu belirten Ümit Güler, "Biz Arda ile futbol konuşmuyoruz. Onu daha fazla bir baskı içine sokmak istemiyoruz. Sadece normal hayatı konuşuyoruz. Böylece kafasını dağıtsın istiyoruz" dedi.

"ÇOK ZOR GEÇTİ"

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Arda Güler’in Real Madrid’de art arda yaşadığı sakatlıklardan sonunda kurtulduğunu söyleyen Ümit Güler, "Özellikle bu sezon çok zor geçti. Real Madrid'de yaşadığı sakatlık süreci çok sıkıntılıydı ama çok şükür atlattık. Şu an iyi. Bu kadar çok sevilmesi bizi gururlanıyor. İnşallah hem o hem de Milli Takımımız çok başarılı olur" ifadelerini kullandı.

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