Arda Güler'e bir dev daha talip oldu!

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler için Premier Lig devi Arsenal'in devreye girdiğini iddia etti.

Arda Güler için bir süredir Avrupa takımlarının yakın takibi var. Son olarak İngiliz basını, Güler'in Arsenal'in radarında yer aldığını yazdı.

Fenerbahçe'nin harika çocuğu' olarak nitelenen 17 yaşındaki oyuncu ile Ajax, PSG ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği aktarıldı.

Arda'nın Fenerbahçe'de 2025'e kadar sözleşmesi var. An itibarıyla piyasa değeri 10 milyon euro.

ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI?

Haber7.com'a göre; 17 yaşındaki yıldız bu sezon 13 maçta görev aldı. Arda bu maçlarda 3 gol, 1 asist üretti. Genç futbolcu Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda görev aldı. Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Arda'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Fenerbahçe'nin Arda ile ilgili ne karar vereceği ocak ayında belli olacak.