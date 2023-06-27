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Spor Arda Güler'e ahlaksız teklif! İlk kez açıklandı
Spor

Arda Güler'e ahlaksız teklif! İlk kez açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-27 15:59:00 -
Arda Güler'e ahlaksız teklif! İlk kez açıklandı

Fenerbahçe'nin altın çocuğu Arda Güler'e menajerlerden yapılan rezil teklif ilk kez anlatıldı.

Sözleşmesinde "1500 dakikayı tamamlamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Arda Güler için bu süreyi tamamlamadan önce menajerler aileyle iletişime geçti.

"Sakatım" desin

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Hem Arda'ya hem de aileye "Arda sakatım desin ya da bilerek kart görsün ama bu 1500 dakikayı tamamlamasın.

Bu durumda 5 milyon euro'ya serbest kalır. Size de çok büyük imza parası veririz" teklifinde bulundular.

Arda ve ailesi bu tekliflerle gelen menajerlerle görüşmeyi reddetti ve irtibatı kesti.

Komisyon haberleri yalan

Son günlerde "Arda Güler'in ailesi komisyon istiyor" haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ve bu teklifleri yapan menajerlerin Avrupa basınına bu haberleri yaptırdığı öğrenildi.
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