Arda Güler'den ümidimi kestim!

Fenerbahçe'nin Slovacko'yu 3-0 ile geçtiği UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı sonrası ünlü yorumcu Ömer Üründül, Arda Güler'in 76. dakikada oyuna girmesini eleştirek, 'Arda Güler 76'de oyuna giriyorsa bu işten bir iş çıkmaz.' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme tur ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 yenerek rövanş öncesi tur için büyük avantaj sağladı. Karşılaşmayı değerlendiren Sabah yazarı Ömer Üründül, Arda Güler ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: 'TARAFTAR 'ARDA GÜLER' TEMPOSU TUTMASA...'

'Ben şahsen Arda'dan ümidimi kestim.' diyen Üründül, 'Eğer takım iki farklı skor avantajına sahipken rakip 46'da 10 kişi kalmışken, Arda 76'de oyuna giriyorsa bu işten bir iş çıkmaz. Taraftarın 70. dakikada tempo tutması olmasa belki de oyuna alınmayacaktı.' ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS'TAN MAÇ SONU ARDA GÜLER YORUMU

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'in taraftarlarca sevilmesi ve yeteneğiyle ilgili konuşan Jorge Jesus, 'Her futbolcu için taraftarın sevgisini, desteğini hissetmek çok önemlidir. Daha öz güvenli olmasını sağlar. Kendisi 17 yaşında ve çıkması gereken basamaklar var. Fiziksel olarak hem Avrupa hem Türkiye Ligi için kendini geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş bunları yapacağız. Hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz. Taraftarın göstermiş olduğu sevgi de ona yardımcı olacak.' ifadelerini kullandı.



