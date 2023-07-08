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Spor Arda Güler'den Real Madrid taraftarına ilk mesaj
Spor

Arda Güler'den Real Madrid taraftarına ilk mesaj

Yeniakit Publisher
2023-07-08 01:52:00 -
Arda Güler'den Real Madrid taraftarına ilk mesaj

İspanyol devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki yıldız Arda Güler resmi imzaların atılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yeni kulübüyle bugün 6 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme törenin ardından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Harika karşılama için teşekkür ederim"

Instagram hesabından Real Madrid taraftarlarına ilk mesajını veren Arda Güler, "Merhaba Madritistalar! Muhteşem Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum. Bu harika karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.

Binlerce beğeni ve yorum aldı

Arda Güler, bu paylaşımında Real Madrid'i de etiketledi. Genç oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.


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