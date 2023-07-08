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Spor Arda Güler’den bomba açıklama! Başkan Erdoğan’ın o sözlerini tekrarladı
Spor

Arda Güler’den bomba açıklama! Başkan Erdoğan’ın o sözlerini tekrarladı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 08:23:00 -

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan gururumuz Arda Güler’in açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sözlerini gündeme getirdi. Real Madrid’e imza sonrası katıldığı basın toplasında “açıklamalarınızı İngilizce mi yapacaksanız” sorusuna Türkçe yapacağım cevabını verdi.

İspanyol ekibi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in düzenlenen imza töreninde sorulara İngilizce yanıt vermesi beklenirken Türkçe konuşması herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler için Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde imza töreni düzenlendi.

Düzenlenen imza töreninde Real Madrid Başkanı Florentino Perez de katılırken, genç yıldızın 'Türkçe' kararı dikkat çekti.

"SORULARI TÜRKÇE YANITLAMAK İSTİYORUM"

Toplantıya birçok İspanyol gazeteci de akın ederken, Arda Güler'in toplantı öncesi yetkililere İngilizce bilmesine rağmen sorulara Türkçe olarak yanıt vermek istediğini belirttiği öğrenildi.

"TÜRKÇE KONUŞMAK İSTİYOR"

Çevirmen toplantı öncesi "Basın toplantısına hoş geldiniz, İngilizce biliyor ama kendisi Türkçe konuşmak istiyor, sorularınıza Türkçe olarak yanıt verecek. Sorularınızı İspanyolca olarak sorarsanız kendisine tercüme edilecek ve Arda da sorularınıza cevap verecek." şeklinde bir uyarıda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıllar önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkçe cevabı vermişti.

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Yorumlar

Saim Dinç

Şık bir hareket... Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum...
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