  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arda Güler şov yaptı! Fenerbahçe Dinamo Kiev'i devirdi
Spor

Arda Güler şov yaptı! Fenerbahçe Dinamo Kiev'i devirdi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-0'lık skorla yenerek grubu lider olarak tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 01:49:00 -
Arda Güler şov yaptı! Fenerbahçe Dinamo Kiev'i devirdi

Dinamo Kiev ve Fenerbahçe, Cracovia Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-0 kazanan temsilcimiz grubu lider tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Arda Güler'in asistinde Arao kaydetti.

Dinamo Kiev'de Zabarnyi, 68. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla grupta puanını 14'e çıkartan Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı.

Puan durumu

Arda, Avrupa'da siftah yaptı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.

Bu sezon ligde hiç ilk 11'de forma şansı bulamamasına karşın 2 gol kaydeden Arda, Avrupa'da ise 3. kez bir maça ilk 11'de başlamıştı.

Müsabaka öncesi Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan 17 yaşındaki Arda, maçın 23. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Arda Güler, gol sevincinde formasının içinde "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü gösterdi. Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan genç oyuncuyu teknik direktör Jorge Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı.

Öte yandan Arda, takımının ikinci golünde Arao'ya pasını veren isim oldu.

Arda, 64. dakikada alkışlar içerisinde yerini Emre Mor'a bıraktı.

Fenerbahçe grubunda 2'den az atmadı

Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterdi.

Takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.

Sarı-lacivertliler, grubunda 6 maç sonunda 13 gol kaydetti.

Arao'nun ilk golü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

Bu sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli formayla 8'i ilk 11'de olmak üzere ligde 9 maça çıkan Arao, gol sevinci yaşayamamıştı.

30 yaşındaki ön libero, bu sezon Avrupa'da ise 6'sı ilk 11'de 7'nci maçına çıkarken ilk gol sevincini 45+2. dakikada bulduğu golle yaşadı.

Taraftarlardan Jorge Jesus'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus lehine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın son anlarında Portekizli teknik adamın ismini haykırarak deneyimli teknik adama sevgi gösterisi gerçekleştirdi.


Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 2

Stat: Cracovia

Hakemler: Duje Strukan, Bojan Zobenica, Alen Jaksic (Hırvatistan)

Dinamo Kiev: ​​​​​​​Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko (Dk. 69 Kedziora), Sydorchuk, Shepeliev (Dk. 46 Garmash), Tsygankov (Dk. 86 Diallo), Buyalskiy (Dk. 69 Karavaev), Vanat, Besedin (Dk. 46 Kabaiev)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao (Dk. 73 Zajc), Crespo, Arda Güler (Dk. 64 Emre Mor), Lincoln Henrique (Dk. 79 Alioski), Valencia (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 64 Pedro)

Goller: Dk. 23 Arda Güler, Dk. 45+2 Arao (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 68 Zabarnyi (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Dk. 52 Garmash, Dk. 90+3 Sydorchuk (Dinamo Kiev), Dk. 63 Szalai, Dk. 90 Emre Mor, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

 

Portekiz basını Fenerbahçe'nin hocası Jesus için bombayı patlattı: Dünya Kupası arasında...
Portekiz basını Fenerbahçe'nin hocası Jesus için bombayı patlattı: Dünya Kupası arasında...

Spor

Portekiz basını Fenerbahçe'nin hocası Jesus için bombayı patlattı: Dünya Kupası arasında...

Bu maçı hiç unutmayacak! Rennes'in hocasından Fenerbahçe'ye akılalmaz sözler
Bu maçı hiç unutmayacak! Rennes'in hocasından Fenerbahçe'ye akılalmaz sözler

Spor

Bu maçı hiç unutmayacak! Rennes'in hocasından Fenerbahçe'ye akılalmaz sözler

Fenerbahçe gol olup yağdı
Fenerbahçe gol olup yağdı

Spor

Fenerbahçe gol olup yağdı

Fenerbahçe'de Arda Güler'e ne olacak? İşte cevabı...
Fenerbahçe'de Arda Güler'e ne olacak? İşte cevabı...

Spor

Fenerbahçe'de Arda Güler'e ne olacak? İşte cevabı...

Fenerbahçe transfer çalışmaları | Fenerbahçe kimi transfer edecek?
Fenerbahçe transfer çalışmaları | Fenerbahçe kimi transfer edecek?

Spor

Fenerbahçe transfer çalışmaları | Fenerbahçe kimi transfer edecek?

Fenerbahçe rekora koşuyor
Fenerbahçe rekora koşuyor

Spor

Fenerbahçe rekora koşuyor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Spor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Böyle skandal görülmedi! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçına atanan hakem bakın kim çıktı
Böyle skandal görülmedi! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçına atanan hakem bakın kim çıktı

Spor

Böyle skandal görülmedi! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçına atanan hakem bakın kim çıktı

Fenerbahçe Arda Güler krizi!
Fenerbahçe Arda Güler krizi!

Spor

Fenerbahçe Arda Güler krizi!

Fenerbahçe'ye büyük müjde!
Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Spor

Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 4. hakemi değişti
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 4. hakemi değişti

Spor

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 4. hakemi değişti

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde liderlik için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde liderlik için sahaya çıkıyor

Spor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde liderlik için sahaya çıkıyor

Chelsea’nin yıldızı Fenerbahçe taraftarını şoke etti! Beşiktaşlılar çıldırdı N'Golo Kante resmen açıkladı!
Chelsea’nin yıldızı Fenerbahçe taraftarını şoke etti! Beşiktaşlılar çıldırdı N'Golo Kante resmen açıkladı!

Spor

Chelsea’nin yıldızı Fenerbahçe taraftarını şoke etti! Beşiktaşlılar çıldırdı N'Golo Kante resmen açıkladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23