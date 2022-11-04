Arda Güler şov yaptı! Fenerbahçe Dinamo Kiev'i devirdi

Dinamo Kiev ve Fenerbahçe, Cracovia Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-0 kazanan temsilcimiz grubu lider tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Arda Güler'in asistinde Arao kaydetti.

Dinamo Kiev'de Zabarnyi, 68. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla grupta puanını 14'e çıkartan Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı.

Puan durumu

Arda, Avrupa'da siftah yaptı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.

Bu sezon ligde hiç ilk 11'de forma şansı bulamamasına karşın 2 gol kaydeden Arda, Avrupa'da ise 3. kez bir maça ilk 11'de başlamıştı.

Müsabaka öncesi Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan 17 yaşındaki Arda, maçın 23. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Arda Güler, gol sevincinde formasının içinde "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü gösterdi. Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan genç oyuncuyu teknik direktör Jorge Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı.

Öte yandan Arda, takımının ikinci golünde Arao'ya pasını veren isim oldu.

Arda, 64. dakikada alkışlar içerisinde yerini Emre Mor'a bıraktı.

Fenerbahçe grubunda 2'den az atmadı

Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterdi.

Takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.

Sarı-lacivertliler, grubunda 6 maç sonunda 13 gol kaydetti.

Arao'nun ilk golü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

Bu sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli formayla 8'i ilk 11'de olmak üzere ligde 9 maça çıkan Arao, gol sevinci yaşayamamıştı.

30 yaşındaki ön libero, bu sezon Avrupa'da ise 6'sı ilk 11'de 7'nci maçına çıkarken ilk gol sevincini 45+2. dakikada bulduğu golle yaşadı.

Taraftarlardan Jorge Jesus'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus lehine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın son anlarında Portekizli teknik adamın ismini haykırarak deneyimli teknik adama sevgi gösterisi gerçekleştirdi.



Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 2

Stat: Cracovia

Hakemler: Duje Strukan, Bojan Zobenica, Alen Jaksic (Hırvatistan)

Dinamo Kiev: ​​​​​​​Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko (Dk. 69 Kedziora), Sydorchuk, Shepeliev (Dk. 46 Garmash), Tsygankov (Dk. 86 Diallo), Buyalskiy (Dk. 69 Karavaev), Vanat, Besedin (Dk. 46 Kabaiev)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao (Dk. 73 Zajc), Crespo, Arda Güler (Dk. 64 Emre Mor), Lincoln Henrique (Dk. 79 Alioski), Valencia (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 64 Pedro)

Goller: Dk. 23 Arda Güler, Dk. 45+2 Arao (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 68 Zabarnyi (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Dk. 52 Garmash, Dk. 90+3 Sydorchuk (Dinamo Kiev), Dk. 63 Szalai, Dk. 90 Emre Mor, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)