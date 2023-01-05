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Spor Arda Güler, prestijli listeye 16. sıradan girdi!
Spor

Arda Güler, prestijli listeye 16. sıradan girdi!

İngilizlerin ünlü futbol dergisi Four Four Two, geleneksel yılın en heyecan verici 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Fenerbahçeli Arda Güler, 16. sırada yer aldı. Arda Güler için övgü dolu sözler kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 13:11:00 -
Arda Güler, prestijli listeye 16. sıradan girdi!

Four Four Two dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da en heyecan verici 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Arda Güler için övgü dolu sözler kullanıldı.

Listenin ilk sırasında transferin gözde ismi Jude Bellingham yer aldı. Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz oyuncusu için, "Ne yapabileceğini hepimiz biliyoruz ve her şeyi yapabiliyor" denildi.

Listenin ikinci sırasında Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala'ya yer verildi. Musiala için Almanya Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Hansi Flick'in "Adam eksiltmede, birebirde sıradışı. Bir kaç yıl sonra böyle yetenekler takımımızda olacak. Doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

RB Salzburg'tan Benjamin Sesko'nun 3, Barcelona'dan Gavi'nin 4, Real Madrid'in 18 yaşında kadrosuna katmak için kulübü Palmeiras ile anlaştığı Endrick 5, Dortmund'dan bir başka isim Youssoufa Moukoko'nun 6, Southampton'dan Romeo Lavia'nın 7, Manchester United'ın Arjantinli genç yeteneği Alejandro Garnacho'nun 8, Liverpool'lu Harvey Elliott'ın 9 ve Chelsea'li Carney Chukwuemeka'nın 10. sırada yer aldığı listede Arda Güler'e ise 16. sırada yer verildi.

Arda Güler için ne yazdılar?

17 yaşındaki genç yeteneğin oyunun iki yönünü de oynadığı vurgulanırken, "Sahayı yapabileceği kadar geniş yapabiliyor. Topu aldığında her zaman en iyi yere gönderiyor. Bu rolün her iki yönünü oynamak için zaman, sabır ve olgunluk gerektirir. Arda Güler'de bunlar var. Kadife dokunuşlu sol ayaklı, topa sahip olduğunda saha 8k'ya giriyor gibi görünüyor. Böyle genç oyuncu için görüşü hayret verici ve teknik seviyesi mükemmel. Henüz yeterli süre alamıyor ancak Kevin De Bruyne'nin kalıbında saf bir makine gibi oynuyor. Henüz çok fazla oynamadı. Herkes onu ister ve büyük bir kulübün onunla imzalaması akıllıca olur" denildi.

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