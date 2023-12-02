18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Real Madrid'e maliyeti Fenerbahçe'ye ödenen yaklaşık 20 milyon euroydu. Asensio, Hazard, Mariano Diaz ve Karin Benzema'nın ayrılmasından sonra takımın yeni bir kana ihtiyacı vardı, bu yüzden sözde "Türk Messi" üzerine büyük bir bahis oynadılar. Şimdilik sonuç olumlu değil ama iyi haber şu ki Güler fiziksel bir sorun yaşamadan antrenmanlara başladı ve henüz ilk maçına çıkacağı tarih belli olmasa da taraftarlar onun sahadaki varlığını merakla bekliyor.

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