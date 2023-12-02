Real Madrid'in büyük beklentiler içinde olduğu Arda Güler son yaşadığı sakatlığı atlatmak için fiziksel gelişimini sürdürüyor.

Yeniden bireysel saha çalışmalarına başlayan genç yıldızın geri dönüşü için acele edilmiyor.

Transfer iddialarını cevapladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bir kez daha Arda Güler'in yeteneklerine vurgu yaparken son günlerde İspanyol basınında yer alan transfer iddialarına da üstü kapalı cevap verdi.

İspanyol basını, yaşadığı sakatlıkların ardından fiziksel gelişimini tamamlamak üzere Arda Güler'in başka bir La Liga ekibine kiralanabileceğini öne sürdü.

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Sezon başında Real Madrid'e transferi esnasında herhangi bir takıma kiralanmak istemediğini ve bu yönde Florentino Perez ile Carlo Ancelotti'den garanti aldığını ifade eden Arda Güler için kulüp yönetiminin karar aşamasında olduğu iddia edilmişti.

"Herhangi bir takıma kiralanmayacak"

Carlo Ancelotti ise üstü kapalı olarak Arda Güler'in herhangi bir takıma kiralanmayacağını belirtti. Ancelotti şöyle konuştu: