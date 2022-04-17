Arda Güler kimdir? Arda Güler nereli kaç yaşında? Arda Güler futbol kariyeri!

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe maçında konuşulan isimler arasında Arda Güler de vardı. Sarı-lacivertlilerin 80. dakikada soldan geliştirdiği atakta Rossi gol çizgisinde topa dokunamadı. Hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonucunda 82. dakikada penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, fileleri havalandırdı. Peki, Bahadır Ünlü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar.

Arda Güler kimdir?

Arda Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Altındağ, Ankara'da doğdu. Orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu. 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı.

Arda Güler, İstanbul Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skor ile ligi üçüncü olarak tamamladı. 17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.