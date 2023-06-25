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Spor Arda Güler için sonunda bunu da yaptılar... Bu nasıl iş! Gündem oldu...
Spor

Arda Güler için sonunda bunu da yaptılar... Bu nasıl iş! Gündem oldu...

Yeniakit Publisher
2023-06-25 13:39:00 -
Arda Güler için sonunda bunu da yaptılar... Bu nasıl iş! Gündem oldu...

Barcelona, önemli bir karar aldı ve Arda Güler'i transfer etmek için her şeyi yapacağı öğrenildi. Real Madrid'in en büyük talibi olduğu bilinirken Barcelona'nın bu transfer araya girmesi İspanya gündemini karıştırdı. Bu iki takımın yanında Milan'ın genç oyuncu için servet verdiği iddia edildi.

Barcelona, önemli bir karar aldı ve Arda Güler'i transfer etmek için her şeyi yapacağı öğrenildi. Real Madrid'in en büyük talibi olduğu bilinirken Barcelona'nın bu transfer araya girmesi İspanya gündemini karıştırdı. Bu iki takımın yanında Milan'ın genç oyuncu için servet verdiği iddia edildi.

Barcelona ile Real Madrid'in transfer rekabeti yıllar sonra yeniden alevlendi. Uzun süredir birbirlerinin talip oldukları oyunculara teklif yapmayan dünya devleri, Arda Güler transferinde bu huylarından vazgeçti.

Real Madrid'in kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Arda Güler için Barcelona da devreye girdi ve oyuncuyla temas kurdu. Barcelona'nın bu hamlesi Real Madrid yöneticilerini bir hayli kızdırdı. Forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Arda Güler, bu yüzden Real Madrid'e şu anlık sıcak bakmıyor. Barcelona'dan da forma giyebilme garantisi almak isteyen Arda Güler'in kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Yıllık ücret olarak takımın neredeyse yarısından daha fazla kazanacak bir sözleşme sunulan Arda Güler'in kafası bir hayli karıştı. Ayrıca Milan takımı, Arda Güler'e her maçta 11 oynama garantisini verdi.
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