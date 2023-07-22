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Spor Arda Güler formaları yok satıyor
Spor

Arda Güler formaları yok satıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-22 16:18:00 -
Arda Güler formaları yok satıyor

Dünya futbol devi Real Madrid’e transfer olarak herkesi gururlandıran milli oyuncu Arda Güler’in forması, Eskişehir halkı tarafından yoğun talep görüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe’den La Liga ekibi Real Madrid’e transfer olarak Türk spor camiasını gururlandıran 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler’in yeni takım forması ilgi gördü. Eskişehir’de de satışa sunulmaya başlayan Arda Güler formasını almak isteyen vatandaşlar adeta sıraya girdi. Spor malzemeleri satan esnaf Bekir Kocabıçak, “Eskişehir’de EsEs forması dışında en çok talep gören forma Arda Güler forması olabilir” dedi.

"Arda Güler bizim milli oyuncumuz, çocuğumuzdur"

Yaklaşık 15 yıldır spor malzemeleri satan esnaf Bekir Kocabıçak, milli futbolcunun formasının çokça talep edildiğini söyledi. Arda Güler formalarının yetişkin bedeninin kalmadığını dile getiren Kocabıçak, “Arda Güler formaları çok fazla satılıyor. Yani gerçekten beklenenin üstünde bir satış söz konusu oldu. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz, sonuçta Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ya da Galatasaraylı; hangi takımlı olursa olsun, Arda Güler bizim milli oyuncumuz, çocuğumuzdur. Eskişehir halkı da ilgi gösteriyor. Eskişehirspor formaları satılıyor. Biz elimizden geldiği kadar satmaya çalışıyoruz. Eskişehir'de birinci önceliğimiz her zaman Eskişehirspor ama ondan sonra Milli takımımız ve Türk takımlarıdır. Şimdi bir de bunların yanına arda gülerek eklendi, o da ekstra oldu. Bazı vatandaşlar, ‘Keşke Eskişehirspor formaları da eskisi kadar herkesin üstünde olsa, çocuklar özendirilse, yeni Arda’lar Eskişehir'den çıksa’ diyor, o da bir gerçek tabi. Eskişehirspor'un bir gerçeği ama Eskişehirspor hangi ligde oynarsa oynasın hiçbir zaman eskimez, bu şehrin taraftarı da onu yalnız bırakmaz” dedi.

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